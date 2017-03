Non ci sarebbero offerte in tribunale per la vendita del Calcio Como. Si attendono conferme e il condizionale è d’obbligo, ma, da quanto emerso, non sarebbe stata depositata alcuna busta di acquirenti interessati all’acquisto del club.

Ora inizia l’attesa più lunga, da brividi. Il destino della società di via Sinigaglia è veramente appeso a un filo. L’ultima chance sarà infatti già questa settimana, il 16 marzo (giovedì), con un ulteriore ribasso a 225mila euro. E anche in questo caso il termine per la consegna delle buste sarà posto alle ore 12 del giorno precedente, mercoledì.