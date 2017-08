Primo acquisto e ufficializzazione dello sponsor che va sulla maglia. Anche quella di oggi è stato una giornata positiva per il Como 1907. La prima novità riguarda l’arrivo dell’attaccante Daniel Bradaschia, classe 1989, proveniente dalla Triestina. Il giocatore è stato voluto dall’allenatore Antonio Andreucci, che nella scorsa stagione ha guidato proprio la squadra alabardata al 2° posto finale della stessa categoria.

Definito anche il main sponsor, che andrà sulle maglie del Como, si tratta dell’Acqua S.Bernardo.

«Siamo molto felici che un imprenditore comasco abbia creduto nel nostro progetto per Como 1907, siamo certi che la città e il suo tessuto imprenditoriale si innamoreranno presto di questa squadra» ha commentato Roberto Renzi, vice presidente della società, che ha stretto il legame con lo sponsor dopo una cena a Cernobbio. La proprietà di Acqua S.Bernardo e il suo direttore generale, Antonio Biella appartengono del resto a una famiglia comasca protagonista del mondo beverage da oltre un secolo. «Prima di essere sponsor del Como ne sono tifoso da sempre – dice Biella – è la squadra della mia città. Ho sofferto per le recenti traversie che hanno interessato la società e quando ci è stato chiesto dalla proprietà di dare un aiuto, non ci siamo tirati indietro». Per Acqua S.Bernardo si tratta dell’ulteriore allargamento di un impegno nello sport che la vede già protagonista nel volley, nel calcio femminile, nel basket, nella pallapugno e sponsor di alcuni grandi eventi, dalla Beach Volley Marathon alla Deejay Ten.