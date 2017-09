Un caso di malaria registrato all’ospedale di Cantù. A inizio settembre, al pronto soccorso del nosocomio Sant’Antonio Abate è arrivata una persona di origine nigeriana che lamentava forti dolori allo stomaco. Sono immediatamente scattati tutti gli accertamenti del caso e alla fine, archiviata l’ipotesi iniziale di una gastroenterite, dopo diversi controlli, la diagnosi è stata chiara: si trattava di un caso di malaria. Dall’azienda ospedaliera Sant’Anna è arrivata la conferma.

Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti, come non è preoccupante la situazione del cittadino nigeriano che da Cantù è stato trasferito all’ospedale di Busto Arsizio nel reparto malattie infettive dove, ancora ieri mattina, si trovava ricoverato.

