Un festino a base di droga con spacciatori e clienti, una lite, le coltellate mortali, la fuga nei boschi, il fermo. In meno di 24 ore i carabinieri di Como e Asso hanno ricostruito la folle serata sfociata nell’omicidio del 26enne marocchino e hanno individuato e bloccato il presunto responsabile del delitto, un 18enne connazionale della vittima. Il giovane è stato fermato a Nibionno, nel Lecchese, mentre provava a fuggire a Milano, ed è stato rinchiuso in carcere al Bassone.

Il delitto sarebbe maturato nell’ambiente dello spaccio di droga, ma il movente non è ancora stato del tutto chiarito. Nella notte tra lunedì e martedì, al 112 è arrivata una richiesta di intervento per un giovane ferito gravemente. A dare l’allarme è stata una donna italiana che poi si è resa irreperibile. Youness Zarhnoun, 26enne marocchino, irregolare in Italia e senza fissa dimora era agonizzante, colpito con un coltello alla gola e al petto. È morto durante il trasporto in elicottero all’ospedale di Lecco.

Il giovane ferito era sul ciglio della strada provinciale, in località Mudronno, in una zona isolata ma a poca distanza da una casa. L’intuizione del comandante della stazione di Asso ha portato i carabinieri a concentrare le indagini proprio su quell’abitazione, di proprietà di un italiano, dove sembra che abitualmente venissero ospitati alcuni nordafricani.

I militari dell’Arma hanno accertato che lunedì sera, nella villa in uso appunto ad alcuni marocchini c’era stata una festa a base di alcool e droga. Tra i partecipanti anche diversi consumatori italiani, comprese due ragazzine minorenni, italiane, le cui famiglie avevano presentato denuncia di scomparsa perché si erano allontanate da giorni.

I carabinieri – reparto operativo e compagnia di Como con i militari delle stazioni di Asso e Erba – sono riusciti a dare un nome ai partecipanti al festino, che si erano dileguati prima dell’arrivo del 118 e delle forze dell’ordine. Le ragazzine in particolare sono state rintracciate e riaccompagnate dai genitori. I militari dell’Arma hanno ricostruito l’esistenza di una rete di clienti che erano anche “collaboratori” degli spacciatori e offrivano ai marocchini, irregolari e quindi “fantasmi”, un alloggio temporaneo, passaggi in auto e schede telefoniche non riconducibili agli utilizzatori.

Individuati i fiancheggiatori, i carabinieri sono arrivati anche al nome del presunto responsabile dell’omicidio, Norddine El Amari, un 18enne connazionale della vittima, già noto per reati legati al traffico di stupefacenti. Il giovane si era nascosto nei boschi, spostandosi tra casolari abbandonati e nascondigli che evidentemente conosceva bene.

I carabinieri hanno stretto il cerchio attorno al presunto omicida, hanno individuato e messo sotto controllo la sua utenza telefonica e hanno monitorato i suoi spostamenti. Nella notte hanno intercettato una sua richiesta di aiuto, in arabo, a un marocchino residente a Milano. L’amico del giovane ha raggiunto in auto l’Erbese per aiutare il 18enne a fuggire, ma la vettura con i due a bordo, diretta verso il capoluogo lombardo, è stata bloccata dai carabinieri sulla superstrada statale 36, a Nibionno, nel Lecchese. Il presunto omicida è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e rinchiuso al Bassone. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Daniela Moroni.

Anna Campaniello