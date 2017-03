Un medico del 118 di Como ha fatto parte della delegazione di soccorritori ricevuti ieri al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha voluto ringraziare gli operatori che hanno prestato servizio in Abruzzo, nelle zone colpite dai recenti terremoti. I soccorritori lariani sono stati rappresentati dalla dottoressa Laura Cicciarella, che lavora nella Soreu dei Laghi, elisoccorso di Como. La delegazione di Areu Lombardia era poi composta dal medico Andrea Comelli, Soreu della Pianura e dall’infermiera Silvia Gualeni, Soreu delle Alpi.

L’équipe comasca è stata impegnata in una delicata missione in Abruzzo, con base a Teramo. Gli operatori lariani hanno soccorso sessanta persone. La prima missione effettuata dall’elisoccorso di Como, partito da Villa Guardia, è stata tra il 19 e il 22 gennaio. Della squadra facevano parte il comandante Gianfranco Molina, il copilota Riccardo Pozzetto e il tecnico Fabio Ciroi di Babcock Mission Critical Services Italia, i medici Simone Zerbi e Laura Cicciarella, gli infermieri Umberto Piccolo ed Elena Sala Peup, i tecnici del Soccorso Alpino Stefano Pizzagalli e Alessio Bortoli. L’équipe dell’elisoccorso di Como nei giorni successivi è tornata in Abruzzo, a Pescara, dove è stata impegnata in missioni di ricognizione del territorio, anche nell’area dell’Hotel Rigopiano, finalizzate alla pianificazione di interventi d’urgenza con l’utilizzo dei visori notturni.

L’equipaggio era formato dal comandante Massimo Tassan, dal copilota Lorenzo Bettiga, dal tecnico di volo Luigi Zamparutti, dal medico Alberto Piacentini, dall’infermiere Nevio Alafaci e dal tecnico del soccorso alpino Quirinale La delegazione di Areu Lombardia ricevuta dal presidente Sergio Mattarella Alessio Bortoli.