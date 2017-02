Un taglialegna di 59 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi nei boschi della zona di Valsolda. Le cause sono in corso d’accertamento: l’uomo sarebbe morto dopo essere stato schiacciato dall’albero che stava tagliando. Sul posto l’Elisoccorso e i carabinieri, al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto.