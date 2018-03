Festosa invasione di barche domenica sulle acque del Lago di Pusiano e al Centro remiero locale, che organizza il Meeting Nazionale valido per la prima Regata regionale Montù Fic Lombardia del 2018. Sono attesi oltre seicento atleti provenienti da 56 società di canottaggio per 7 regioni italiane rappresentate.

Il meeting viene inoltre impreziosito da una doppia presenza internazionale dalla vicina Svizzera, in gara con Lugano e Locarno. In Lombardia arriveranno atleti da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Toscana e Sicilia. Chiaro l’obiettivo del Meeting, ovvero testare gli equipaggi preparati durante l’inverno alla vigilia del debutto nazionale programmato a Piediluco (Terni) il 7 e l’8 aprile.

Per quanto riguarda la partecipazione, a livello di numeri, sono le società della provincia di Varese a fare la parte del leone. La Canottieri Gavirate con 57 atleti e un totale di 27 equipaggi ha il “record” di presenze. Seguono a ruota i cugini di Varese con un equipaggio in meno e 41 atleti al via. Terza per numeri la Canottieri Cerea di Torino, in trasferta dal Piemonte.

Nutrita, naturalmente, anche la partecipazione dei comaschi. La Canottieri Lario guida la spedizione con 21 atleti impegnati, seguita dalla Moltrasio con 18, 11 in gara con i remi della Tremezzina, 9 gli atleti della Canottieri Menaggio, 4 della Cernobbio come quelli della Carate Urio, della Sportiva Lezzeno e della Lagopusiano, un atleta per la Bellagina.

Occhi puntati sul singolo nelle categorie Ragazzi e Junior, sia a livello maschile sia femminile. La regata regionale infatti sarà selettiva per l’accesso al Meeting Nazionale, una prima assoluta per tutta l’Italia che arriva a seguito delle nuove direttive nazionali.

Le qualificazioni scatteranno alle ore 9.15, le finali seguiranno l’ordine delle regate come da bando. Tutti i vincitori delle regate di qualificazione entreranno in finale, che verranno completate con il ripescaggio dei singolisti con i migliori tempi. Non solo finali A, ma anche finale B, per stilare le classifiche dei primi 16 singolisti assoluti sia ragazzi che junior.