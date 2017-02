Nuovo dramma che ha coinvolto un treno “Tilo”, convoglio tradizionalmente utilizzato da pendolari e studenti che collega il Canton Ticino con Milano. Ieri sera alle 19, il treno partito da Milano Centrale e diretto a Bellinzona è stato fatto fermare alla stazione di Balerna – appena entrati in Svizzera – dopo la segnalazione di un uomo in fiamme sul tetto del convoglio. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal treno e in stazione sono arrivate le ambulanze. Dalle segnalazioni giunte in redazione pare che l’uomo fosse però già deceduto.

Il racconto dell’accaduto arriva direttamente da una pendolare presente sul treno che vuole rimanere anonima: «Abbiamo visto scintille e fumo arrivare dalle ultime carrozze del convoglio. Ci hanno detto che c’era una persona sul tetto del treno, ma ci sembrava una cosa impossibile. Poi abbiamo visto il corpo incastrato tra i due vagoni». Da quanto è stato possibile ricostruire prima di andare in stampa, pare che nella galleria tra Como e Chiasso che si percorre prima di entrare in Svizzera, siano stati uditi distintamente dai passeggeri dei colpi provenire dal tetto del Tilo. L’ipotesi più probabile è che la persona possa essere entrata in contatto con i cavi dell’alta tensione. Dalla Svizzera al momento non filtrano altri particolari.

L’inchiesta è solo all’inizio e prima di tutto bisognerà appurare – se possibile – l’identità della persona bruciata e dove quest’ultima possa essersi arrampicata di nascosto sul tetto del treno approfittando di una sosta in stazione.