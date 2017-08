Vacanze in terra lariana per Miss Italia 2015, Alice Sabatini e il fidanzato, il giocatore di basket Gabriele Benetti (nell’ultima stagione in forza alla Virtus Roma).

Alice (pure giocatrice e grande appassionata di pallacanestro) e Gabriele hanno soggiornato a Pellio e non hanno perso occasione per conoscere la Valle.

Tra i luoghi che hanno visitato, il Museo del Latte e quello di Storia Contadina. Non è mancata una escursione allo storico villaggio di Erbonne e al Santuario di San Pancrazio a Ramponio Verna.

Alice a Gabriele si sono concessi anche una esperienza sportiva, lanciandosi con il paracadute dal Monte Sighignola.

