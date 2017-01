Sono 320 le prenotazioni, nel Comasco, per il vaccino anti-meningite. Attivi gli ambulatori per le vaccinazioni. Operativo inoltre un numero dedicato e un indirizzo email per informazioni e prenotazioni: 338-6796057, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.30. L’email è: vaccinazioni.meningococco@asst-lariana.it.

Gli ambulatori vaccinali saranno aperti da lunedì 16 gennaio nelle sedi di Fino Mornasco in via Trento e Trieste 5, Cantù in via Cavour 10 e a Como in via Croce Rossa 1. Il costo dei vaccini sarà intorno ai 45 euro.