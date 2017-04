Alla Casa Cantoni di Cabbio (Canton Ticino) fino al 26 novembre il Museo etnografico della Valle di Muggio propone una mostra che intende illustrare, attraverso l’immagine, gli aspetti significativi del paesaggio, documentarne i cambiamenti, evidenziare ciò che è peculiare, bello e meritevole di essere salvaguardato e valorizzato. Il percorso è articolato su tre sezioni: il paesaggio mutevole, le vedute fotografiche; il paesaggio incantevole, le rappresentazioni pittoriche; il paesaggio in tasca, la visione in 3D. Per informazioni: info@mevm.ch.