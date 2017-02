Atto vandalico ad Alserio. E’ stata infatti abbattuta la staccionata che delimita la zona attorno all’omonimo lago. Ai (pochi, visto il maltempo) frequentatori che domenica erano in zona, la visione della recinzione davanti al parcheggio a pagamento si è presentata con un buco. Staccionata abbattuta, come detto, e un cartello scagliato a qualche metro di distanza. A poche centinaia di metri di distanza in linea d’aria, a Orsenigo, pochi giorni fa era stata segnalata la distruzione di 27 arnie della ditta Agape, con migliaia di api morte.

“Come sempre il rispetto per le cose altrui e il senso civico, il lavoro e l’impegno di tanti viene calpestato come se niente fosse… e vabbè risisteremo tutto come nuovo” ha commentato sui social il sindaco di Alserio Stefano Colzani.