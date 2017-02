Atto vandalico nella notte a Milano sulle palme che sono state trapiantate in piazza del Duomo ad opera, come è noto, dell’azienda di Carugo Nespoli Vivai (cliccare qui per leggere l’articolo). Un tentativo di incendiare l’installazione che ha gravemente danneggiato una palma e che ha lasciato tracce anche su altri fusti. Su quanto avvenuto sta indagando la Polizia locale, con il supporto delle telecamere che 24 ore su 24 tengono monitorata la piazza più importante e nota del capoluogo lombardo.