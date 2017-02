Un fondo regionale in cui far confluire gli immobili invenduti del Sant’Anna. Il giorno dopo il flop della vendita del comparto di via Napoleona, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera annuncia un “piano B” in fase di valutazione. «Purtroppo la gara per l’assegnazione degli immobili dell’ex ospedale Sant’Anna è andata deserta – dice l’esponente della giunta regionale – Abbiamo già una soluzione alternativa con la costituzione di un fondo regionale in cui confluiranno immobili che potranno essere valorizzati in tempi diversi».

Alla scadenza del bando, il 31 gennaio scorso, non è pervenuta alcuna offerta. «Probabilmente la grande dimensione del comparto e il valore, stabilito dall’Agenzia delle entrate in 22 milioni di euro, in una situazione di mercato difficile, non ha suscitato l’interesse – sottolinea Gallera – Questo nonostante il bando prevedesse una clausola rescissoria sull’approvazione del piano integrato di intervento al fine di ridurre il rischio urbanistico». L’alternativa potrebbe essere il trasferimento degli immobili in un fondo regionale. «La giunta ha già approvato la costituzione di un fondo regionale – conclude Gallera – Gli immobili che si trovano in diverse città lombarde potranno essere valorizzati in tempi diversi. Alcuni potranno essere riqualificati e destinati a una funzione pubblica. Nelle prossime settimane, con l’Asst Lariana prenderemo una decisione».

Il flop dell’asta intanto non sorprende Luca Guffanti, presidente dell’Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili. «Gli operatori del settore sono ancora cauti e le dimensioni dell’area, non in linea con le logiche del mercato locale facevano presagire un risultato simile – dice – L’area ha dimensioni considerevoli». «Nonostante la ripresa delle operazioni, con la vendita di immobili in crescita a Como – continua Guffanti – è un momento di timore per gli operatori, che sono cauti sugli investimenti sulle aree di sviluppo». «Non mi ha stupito l’esito del bando – conclude Guffanti – L’area in questione resta comunque appetibile e di tutto rispetto, la proprietà sceglierà le condizioni migliori per procedere, stiamo a vedere. Il dato di fatto è che gli operatori sono ancora cauti. Si corre il rischio di perdere occasioni, ma la prudenza resta».

Marco Lorenzini, rappresentante del Comitato Cittadella della salute, auspica un passo indietro sulla vendita e un nuovo progetto che vada verso la concentrazione in via Napoleona di servizi pubblici. «Era inevitabile procedere con il bando, ma ora magari c’è lo spazio perché alcune aree possano rimanere pubbliche in prospettiva della cittadella della salute – dice – L’area deve tornare ai cittadini e potrebbe avvenire anche con un interessamento delle funzioni pubbliche». «Auspichiamo che si faccia un passo avanti perché negli ultimi mesi tutto è rimasto impantanato – conclude – Entro fine febbraio proporremo incontri pubblici per stimolare il dibattito in tal senso e sbloccare la situazione».

Anna Campaniello