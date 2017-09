Alcune foto scattate dai cittadini testimoniano l’intrusione

(m.v.) Ospiti inattesi nel vecchio Sant’Anna. Non pazienti, nemmeno tecnici interessati a lavori di ristrutturazione, bensì cinghiali. Animali che si sono spinti dalla macchia della Spina Verde fino all’area che fa capo al vecchio nosocomio cittadino.

Che i cinghiali si stiano avvicinando sempre più ai centri abitati è cosa nota, e non riguarda solo questa zona dell’area urbana. Ma prima di oggi le segnalazioni avevano riguardato soprattutto Civiglio e mai l’ex Sant’Anna. Eppure, a conferma dell’intrusione, ecco alcune foto che sono state inviate da un telespettatore all’emittente locale Etv. A confermarlo, del resto, è stata la stessa Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana che è già corsa ai ripari.

«Più di un esemplare dal parco della Spina Verde è arrivato fino alla zona boschiva alle spalle dell’area dell’ex radioterapia – fanno sapere al riguardo dall’Asst Lariana – Alcune tracce sono state trovate verso l’uscita su San Carpoforo».

L’azienda è in contatto con la polizia provinciale.

Gli animali probabilmente scendono di sera e di notte in cerca di cibo.

«Stiamo collaborando con la polizia provinciale – fanno sapere ancora dall’Asst Lariana – da tempo è stata posizionata anche una apposita gabbia. Tutte le sere i nostri vigilanti vanno a controllare l’area verde».

«Il problema in quell’area è noto – dice Marco Testa, Comandante della Polizia Provinciale – In un anno abbiamo catturato una quindicina di cinghiali. Si tratta di animali che si muovono in piccoli branchi e si spostano dove trovano condizioni migliori. A volte si sono spinti addirittura fino alla portineria. Non c’è comunque da aver paura, sebbene facciano danni non sono pericolosi per l’uomo – aggiunge – Adesso con la fruttificazione delle castagne probabilmente se ne vedranno meno, resteranno più nei boschi». E non si tratta solo di cinghiali: «Capita di trovare anche cervi». «Noi comunque, nonostante le recenti normative e la riduzione di organico che abbiamo subìto stiamo facendo il possibile, posizionando gabbie con l’intervento dei nostri uomini specializzati» conclude Marco Testa.