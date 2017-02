È andato deserto il bando per la vendita del comparto immobiliare dell’ex ospedale Sant’Anna. A lungo attesa per avviare la rinascita dell’area lungo la Napoleona, solo parzialmente oggi attiva come cittadella sanitaria, la gara per la cessione di metà degli immobili del vecchio ospedale non ha suscitato alcun interesse negli operatori immobiliari. E così mentre un pezzo di Camerlata è ritornato in vita, quello della ex Trevitex, grazie all’intervento di Esselunga, per un’altra fetta consistente di questo quartiere alle porte della città la rinascita è un sogno. Anzi, un incubo.

Le buste con le offerte per concorrere all’aggiudicazione del compendio dovevano essere presentate entro le ore 12 di ieri. Ma allo scoccare del mezzogiorno il tavolo è rimasto desolatamente vuoto: nemmeno un plico è arrivato a Infrastrutture Lombarde, la società della Regione che per conto dell’Asst Lariana (nuova denominazione della precedente Azienda ospedaliera Sant’Anna) cura la cessione dell’area di via Napoleona. Dalla direzione dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana arriva la conferma che l’asta è andata deserta. La stessa Asst fa inoltre sapere che ora si valuterà come procedere con nuovi progetti.

Il bando scaduto ieri prevedeva la cessione di circa la metà del comparto dell’ex ospedale Sant’Anna, dal 2010 trasferito nella nuova struttura di San Fermo della Battaglia. Dalla vendita ai privati erano esclusi gli immobili destinati alla cittadella sanitaria, e in parte già utilizzati in tal senso, cioè il monoblocco, alcuni degli edifici retrostanti e le palazzine che si affacciano sulla Napoleona, tutti immobili che rimarranno a uso pubblico. Resta fuori dal bando anche il padiglione “G.B. Grassi”, passato alla Cassa Depositi e Prestiti.

Il prezzo a base d’asta era fissato in 22,5 milioni di euro, come stabilito dall’ultima perizia dell’Agenzia del Territorio datata ottobre 2014. Va ricordato che dal 2003 a oggi, la stessa Agenzia ha effettuato ben quattro perizie, senza che del vecchio Sant’Anna sia stato venduto nulla.

La prima, 14 anni fa, indicava un valore di circa 69 milioni di euro per l’area di via Napoleona destinata alla vendita. Quattro anni dopo, nel 2007 gli esperti avevano indicato un valore tra i 32 e i 48 milioni di euro, cifra praticamente dimezzata dallo studio dell’anno successivo: 15,5 milioni di euro. L’ultima perizia è stata consegnata dall’Agenzia del Territorio nel novembre del 2014. Ma il bando è caduto nel vuoto.