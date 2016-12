Venerdì 23 dicembre alle 21, alla Darsena di Villa Geno Babbo Natale arriverà a Como per la prima volta dalle profondità del lago. Sarà un Babbo Natale subacqueo, con il sacco pieno di doni e tutti i bambini potranno vedere in diretta video-audio il suo viaggio. Una voce fuori campo descriverà in diretta quanto accadrà sott’acqua. E’ quanto annuncia Filippo Camerlenghi, vicepresidente nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane e coordinatore delle Guide Aigae della Lombardia. I sub in superficie animeranno una fiabesca fiaccolata. Babbo Natale sbucherà dalle acque e consegnerà tanti doni ai bambini presenti che raggiungeranno una sala da dove, al caldo, potranno addirittura intervistare Babbo Natale.