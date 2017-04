Traffico complicato ieri sull’ex Statale per Lecco per via dell’annunciata chiusura ad Albavilla del ponte di Saruggia. L’intervento era stato richiesto dall’amministrazione comunale in seguito alla segnalazione di crepe da parte di alcuni residenti. La struttura è stata realizzata nel 1951. Ieri sono stati effettuati sondaggi e carotaggi sui materiali. A questi faranno seguito le prove di carico previste dopo il periodo pasquale, martedì 18. Ieri è stata creato un percorso alternativo per bypassare il sottopasso del ponte sia in direzione Lecco sia in direzione Como. Il traffico da Albese veniva deviato su via Civati, quello da Erba su via Bolettone. Martedì 18 gli interventi dovrebbero chiudersi prima di mezzogiorno.

A Cantù, in località Asnago viene invece istituito il senso unico alternato nei pressi del ponte della ferrovia per consentire scavi e opere edili per realizzare il semaforo dotato di riconoscimento delle sagome dei mezzi.