Le parole di Oscar Cantoni, vescovo di Como, dopo la tragedia di questa mattina a Como, in cui hanno perso la vita quattro bambini e loro padre. “È difficile trovare le parole in queste circostanze – afferma – È una tragedia che ci unisce, nel dolore, come comunità umana. Sono persone che sentiamo come a noi familiari: nella parrocchia di Monte Olimpino avevano trovato un aiuto fondamentale attraverso la fraternità di tanti volontari. Siamo vicini a questa famiglia e a tutti coloro che stanno soffrendo per una vicenda tanto drammatica, una tragedia che ci sgomenta”.