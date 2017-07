Via Rienza rischia di franare. Proprio per questo motivo la strada che collega Como a Camnago è stata chiusa al traffico. Il traffico viene quindi deviato su via Pannilani, con inevitabili ripercussioni in termini di code, soprattutto al semaforo vicino al ponte sul Cosia. Ma sul fronte del traffico questa in città è una mattina da bollino rosso: un incidente alle 7.30 in viale Innocenzo – cinque feriti non gravi per lo scontro fra due auto, con pedoni coinvolti – ha bloccato la circolazione. E le ripercussioni ci sono state su tutte le vie in entrata a Como, con lunghissime attese e viaggi da incubo per chi doveva accedere alla convalle.