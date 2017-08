A Como riaprirà lunedì dopo la frana e la conseguenze chiusura al traffico via Rienza. La realizzazione del muro di sostegno in calcestruzzo è terminata il 18 luglio e ancor oggi la circolazione è a senso unico alternato. Gli uffici tecnici comunali, valutato che, dopo 21 giorni di maturazione, il calcestruzzo raggiunge i valori di resistenza sufficienti a garantire la completa messa in esercizio della struttura, riattiveranno il senso di marcia da lunedì alle 17.