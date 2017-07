Domani la nomina del tecnico per il viadotto dei Lavatoi

Novità importanti nelle ultime ore sui due maggiori cantieri viabilistici per accedere alla convalle. Sono terminati come da programma i lavori di ripristino del muro di contenimento di via Rienza, parzialmente ceduto a causa delle forti piogge delle scorse settimane.

Già domani mattina la strada viene riaperta al traffico a senso unico alternato, regolato da un semaforo.

La riapertura definitiva con il doppio senso di marcia è prevista tra circa due settimane.

Riprendono regolarmente anche tutte le corse degli autobus. Da via Rienza al viadotto dei Lavatoi, dove martedì notte sono stati posati i new jersey per impedire l’accesso alla rampa dalla rotonda di via Canturina.

Domani verrà dato l’incarico al professionista che dovrà stabilire l’iter e l’entità dell’intervento. «Abbiamo scelto tra alcuni curricula, tutti di grande spessore ed esperienza» spiega l’assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità del Comune di Como, Vincenzo Bella.

«Il tecnico dovrà subito iniziare a lavorare – aggiunge l’assessore – e a fornirci i primi riscontri subito a lavorare primi riscontri». Bella non si sbilancia eccessivamente sui tempi di chiusura del cantiere.

«Se parliamo di obiettivi, il mio è di concludere prima del 12 settembre – commenta l’assessore – Io sono di natura un ottimista e credo sia necessario provarci, grazie alle grandi competenze messe in campo».