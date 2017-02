Piano del traffico, Acus annuncia il suo documento sulla mobilità. Si tratta di un’analisi – non solo a commento e corredo di quanto elaborato, tra le polemiche, dalla giunta Lucini – sul sistema viabilistico generale che ipotizza il futuro di Como e della convalle.

Un elaborato già depositato in Comune che si unisce e si affianca, su certi temi, al documento di 12 pagine firmato da costruttori, artigiani, commercianti e periti che nei giorni scorsi hanno evidenziato le diverse criticità di quanto studiato da Palazzo Cernezzi.

Ecco i dettagli di quanto elaborato dall’Associazione civica utenti strada: si parte dalla necessità di effettuare un censimento dello stato di fatto dei parcheggi pubblici e privati, valorizzando le strutture esistenti anche grazie all’uso di segnaletica di indirizzamento per ottimizzarne l’utilizzo. Scendendo nello specifico, Acus indica il nodo viale Innocenzo – viale Roosevelt come asse principale per i parcheggi a ridosso della città murata (Ticosa, terzo ponte, ex Stecav, area Gallio, ex Danzas). Necessaria inoltre la valorizzazione dei parcheggi di cintura e la creazione di nuovi in corrispondenza delle fermate di interscambio con il trasporto pubblico.

Decisivo inoltre un piano tariffario della sosta in convalle in grado di «coinvolgere anche i gestori privati per scoraggiare la sosta prolungata in aree centrali, introducendo tempi brevi gratuiti (10-15 minuti) in zone con presenza di attività commerciali di prossimità», si legge nel documento. Spazio poi a un incremento delle stazioni di car sharing in zone come piazza Roma. Tanti ancora i temi proposti: la creazione su viale Roosevelt e Innocenzo della sincronizzazione semaforica con una revisione complessiva degli incroci tra San Rocco e S.Rocchetto, oltre al ridisegno degli incroci e della piazza del Popolo. «Da mantenere invece il girone», si specifica nell’analisi.

Il tema viabilità continua dunque a far discutere e su questi argomenti, così spesso oggetto di pesanti critiche, interviene nuovamente anche Mario Landriscina, candidato del centro destra alla carica di sindaco, con una proposta. «Una valida idea potrebbe essere quella di creare una commissione per la mobilità e il traffico dove far confluire le associazioni di categoria e chi ha competenze in materia – dice Mario Landriscina – Troppo spesso, in passato non si è voluto ascoltare quanto il territorio e i soggetti che in esso operano, avevano da dire. Si è solo fatto finta di essere disponibili. Sarebbe invece utile avere un organo del genere per dialogare e confrontarsi. Penso ovviamente alle categorie economiche, agli ordini professionali e all’Acus, solo per citare alcuni esempi di soggetti da sempre interessati allo sviluppo futuro di Como e del suo territorio. Soggetti che già in passato hanno fatto analisi, studi e interventi su vari temi».

Un luogo utile dunque a tracciare linee forti di indirizzo, fatta poi salva la decisione finale della politica.

Apertura, da parte del candidato del centrodestra, in futuro, anche all’eventualità di costruire autosili in città sul modello di quello ipotizzato, in passato, sotto viale Varese ma poi bocciato dalla giunta Lucini. «Perchè no. Decisa la sorte di luoghi più idonei come l’ex scalo merci o la Ticosa, si può considerare ogni opzione».