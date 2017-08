Chiusura immediata per i lavori di messa in sicurezza del viadotto dei Lavatoi. Lo ha annunciato il Comune di Como in una conferenza stampa a Palazzo Cernezzi. Traffico bloccato, quindi, sia per le automobili che per i mezzi pesanti già da questa sera, al più tardi domani mattina. Per quanto riguarda le auto, si parla di una possibile apertura verso la fine di settembre. Spostato più avanti nel tempo (comunque per molti mesi) il via libera per i camion.