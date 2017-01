In occasione della “Giornata della Memoria 2017” , l’Amministrazione Comunale di Uggiate Trevano, l’associazione “Figli della Shoa” di Milano e il Circolo Culturale Dialogo di Olgiate Comasco, dal 26 gennaio al 5 febbraio prossimi, organizzano una mostra presso la Scuola secondaria G.B. Grassi di Uggiate Trevano in via Roma n. 2, dal titolo “Viaggio nella Memoria Binario 21”. Questa mostra è un viaggio nella Memoria che ricostruisce la storia di alcune delle 605 persone tragicamente deportate il 30 gennaio 1944 al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau da un binario fantasma –il cosiddetto Binario 21- nascosto sotto la Stazione Centrale di Milano. Dalla fine del 1943 all’inizio del 1945, da quei binari sotterranei partirono altri 14 convogli, tutti carichi di un’umanità sofferente e stremata, destinata alla morte nei campi di sterminio nazisti. Si tratta di una storia tutta italiana che non riguarda solo gli ebrei ma l’umanità intera. La mostra è divisa in due parti: la prima ripercorre le fasi della discriminazione razziale e della persecuzione antiebraica in Italia. La seconda è costituita da toccanti testimonianze di alcuni deportati di quel tragico convoglio o dei loro familiari. Nel periodo della mostra l’associazione Dialogo organizza due serate a tema presso il Palazzo La Meridiana: Venerdì 27 gennaio ore 21 “La tragedia della Shoah e la banalità del male” con il professor Manrico Zoli; sabato 4 febbraio ore 21 “Dialogo sulla Shoah – Letture e poesie a tema” a cura del Circolo Culturale Dialogo. Da rammentare che Uggiate Trevano, unico paese delle Colline Comasche, ha una piazzetta dedicata proprio alla giornata del 27 gennaio. Come tutte le iniziative di Dialogo l’ingresso alla mostra è libero così come alle due serate presso il palazzo La Meridiana. La mostra sarà aperta tutti i giorni (ore 9,00/12,00 – 14,30/17,00). Info: 3479735201, e-mail dialogo.crimeni@tiscali.it.