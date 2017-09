Una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale ritrovata in viale Geno. Un ordigno ancora funzionante, in carica e potenzialmente pericoloso. Il ritrovamento in serata, con il pronto intervento dei vigili del fuoco e degli artificieri. Gli stessi vigili hanno scavato una buca in riva al lago per fare brillare la bomba, ricoperta da 10 sacchi di sabbia. Un procedimento necessario per la pericolosità dovuta, non tanto alla gravità dell’esplosione, ma alle schegge e ai detriti, in grado di raggiungere un lungo raggio.