L’annunciata querela del sindaco Luigi de Magistris ma non solo. Dal Comune di Napoli arriva una ulteriore sferzata dopo le dichiarazioni di Claudio Bizzozero, sindaco di Cantù. Maria Caniglia – eletta nella lista “Ce Simme Sfasteriati” – chiede che il ministro dell’Interno Marco Minniti proceda allo scioglimento del Comune di Cantù e mandi a casa l’attuale primo cittadino per motivi di ordine pubblico e violazione dei diritti costituzionali.

«Premesso che approvo pienamente la scelta del sindaco di procedere a querela per diffamazione – spiega Maria Caniglia, raggiunta telefonicamente dal “Corriere di Como” – ritengo che ci siano tutti i motivi per chiedere al ministro dell’Interno Marco Minniti di procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Cantù». «Il diritto di espressione è garantito dalla Costituzione – aggiunge – e ognuno può manifestare le sue idee. Ma in questa situazione è stato superato il limite». Caniglia sottolinea ancora: «Mi fa raggelare l’idea che queste parole siano arrivate da un sindaco, da un rappresentante delle istituzioni: espressioni che vanno a ledere l’onore di Napoli e dei suoi cittadini».