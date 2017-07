Mario Abate dal 15 settembre lascerà il comando di via Valleggio a Como e tornerà nella Milano che lo ha visto impegnato nel corpo dei vigili del fuoco (dove è entrato nel 1994 forte di una laurea in Architettura) dal 1995 al 2012.

Nel capoluogo lombardo il comandante dei pompieri della provincia lariana ricoprirà il ruolo di vicecomandante.

Al suo posto entrerà in servizio sul Lario al comando di nove caserme sparse sul territorio, dall’altolago alla bassa comasca, l’ingegner Luigi Giudice, già comandante provinciale dei vigili del fuoco di Isernia.

Tre anni vissuti sul Lario al servizio della sicurezza, quelli di Abate. «Abbiamo 450 unità tra vigili del fuoco effettivi e volontari – dice il comandante comasco – e ci siamo impegnati molto per la manutenzione dei 120 mezzi di cui disponiamo e delle nostre sedi operative. La missione è sempre stata essere al servizio del territorio là dove ci sono situazioni che richiedono un soccorso tecnico urgente, facendo fronte anche alle difficoltà economiche e logistiche che spesso colpiscono il corpo a livello nazionale. Il nostro scopo è essere sempre presenti, essere sempre come si suol dire “sul pezzo” quando la situazione lo richiede». Soprattutto i vigili del fuoco lariani hanno incrementato in maniera molto notevole, sotto la guida del comandante uscente, il monitoraggio della sicurezza sul territorio: «Abbiamo più che decuplicato i controlli e le verifiche per quanto riguarda le certificazioni sulla prevenzione incendi, passando dall’8% all’85% – dice Abate – La legge obbliga i cittadini alla sicurezza attraverso le attività di prevenzione e noi pertanto ci siamo fatti portavoci di questa esigenza primaria».