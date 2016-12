È l’ora di Babbo Natale. Alla vigilia di natale, sabato 24 dicembre, infatti è previsto uno degli eventi più attesi dai bambini: l’arrivo di Babbo Natale che, puntuale, alle ore 16 invaderà piazza Duomo. Il “vecchietto” più amato dai bambini arriverà quest’anno a bordo di un mezzo speciale, un furgone blindato carico di doni. Dopo aver salutato i presenti salirà nel salone del Broletto per prepararsi ad accogliere i bambini che vorranno farsi fotografare con lui. Oltre 2mila i giocattoli che verranno distribuiti.

Quest’anno i regali sono stati impacchettati da speciali aiutanti di Babbo Natale, i ragazzi e i volontari del Centro di lavoro guidato da “La Nostra Famiglia” di via Zezio.

E all’uscita dal Broletto, un’altra sorpresa: la Storia di Natale, il video proiettato sulla facciata del Broletto, una delle animazioni più attese dai bambini, è stata allungata di alcuni minuti con nuove ambientazioni e nuovi personaggi. Sette minuti da gustare e da rivedere più volte. Sono inoltre molti altri gli appuntamenti previsti dal cartellone della Città dei Balocchi per queste giornate di festività. A partire dalla bancarelle del classico mercatino di Natale che continua ad attrarre comaschi e turisti alle magiche installazioni del Como Magic Light Festival.