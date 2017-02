Villa Carlotta scalda i motori in vista della riapertura del 10 marzo. Il parco botanico con la storica dimora di Tremezzina, forte dei 208mila ingressi dell’anno scorso, lancia una nuova campagna. Cerca volontari da coinvolgere nella vita culturale dell’ente che la governa. Si è caccia di persone di ogni età e provenienza, motivate a dedicare qualche ora del proprio tempo alle attività del museo e del parco, appassionati di arte e natura. L’impegno richiesto non prevede una disponibilità assidua, ma sarà flessibile in base alle esigenze e agli orari di ciascuno e può riguardare sia il patrimonio botanico che quello artistico. Chiunque voglia aderire al progetto potrà rendersi utile nell’ambito più affine alle proprie competenze e ai propri interessi: dal supporto agli eventi e alle attività educative, all’affiancamento del personale per l’assistenza ai visitatori, alla raccolta di foto oppure alla redazione di testi per le campagne di comunicazione sui social network, ognuno ha l’opportunità di contribuire in modo unico e personale alla crescita di un’importante realtà.Un altro importante ambito nel quale il supporto di volontari è cruciale è quello relativo a tutte le attività riguardanti la sfera del sociale; l’ente Villa Carlotta infatti ambisce ad offrire servizi gratuiti nei confronti di anziani, disabili e soggetti deboli.

In un momento di crisi economica e di contrazione delle risorse l’avere a disposizione energie aggiuntive permetterebbe a Villa Carlotta di estendere la propria offerta nei confronti di cooperative, associazioni e realtà che si occupano di tali categorie. Il coinvolgimento degli aspiranti volontari avviene a cura di Villa Carlotta, tramite l’iscrizione all’affiliata locale di Auser – associazione di volontariato e promozione sociale, tesa a valorizzare gli anziani e a far crescere il loro ruolo attivo nella società. Per tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere questo percorso l’appuntamento è fissato per l’8 marzo alle ore 16 presso Villa Carlotta, in via Regina 2, a Tremezzina. In seguito alla presentazione del progetto si terranno dei colloqui individuali per avviare ciascun volontario all’ambito rispetto al quale è più predisposto. “Il volontario – commenta Mara Sugni, responsabile dei servizi educativi dell’ente – si configura come una grande ricchezza che con forte motivazione mette a disposizione parte del proprio tempo per gli altri, divenendo il mezzo con cui si creano valori e legami sociali, beni relazionali e capitale sociale”.

Villa Carlotta, lo ricordiamo, è una delle istituzioni culturali più celebri della Lombardia, ed è un luogo di rara bellezza in cui natura ed arte convivono armoniosamente. Sul finire del 1600, in un magnifico scenario, il marchese Giorgio Clerici commissionò la realizzazione della splendida dimora, circondata da un giardino all’italiana. Con Gian Battista Sommariva, il successivo proprietario, la Villa raggiunse il massimo splendore, arricchendosi di opere d’arte con capolavori di Canova, Thorvaldsen e Hayez, tra cui Palamede, Musa Tersicore, Amore e Psiche e L’ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo. L’attuale configurazione del compendio si deve ai duchi di Sassonia-Meiningen, ultimi proprietari privati, prima che la proprietà passasse allo Stato Italiano. Il parco, creato nei secoli dagli architetti dei giardini, offre ai visitatori suggestivi scenari, in un succedersi di ambientazioni e panorami mozzafiato. Celeberrima la fioritura primaverile di 150 varietà di azalee e quella estiva di 30 varietà di ortensie.