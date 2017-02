Due anni di attesa e finalmente il cantiere di Villa Olmo è partito. Ieri mattina operai al lavoro per sistemare le recinzioni che dovranno delimitare le zone di lavoro di questo intervento, tanto voluto quanto atteso dalla città. L’operazione, finanziata in gran parte da Fondazione Cariplo (con 5 milioni di euro), dovrà restituire Villa Olmo ai comaschi e ai turisti in tutto il suo splendore, con un nuovo magnifico orto botanico e dei giardini rinnovati. Ancora per questa settimana si procederà con i lavori di delimitazione del cantiere e poi via agli interventi veri e propri che dovrebbero durare un anno, rendendo inaccessibile il parco.

Per tutta la durata del cantiere saranno consentiti un passaggio per raggiungere la villa (lungo lo stesso percorso attuale) e un passaggio per raggiungere da via Cantoni la via per Cernobbio e viceversa (con un percorso solo lato lago). Temporaneamente non saranno accessibili il parco sul retro di Villa Olmo, il ponte e il Chilometro della conoscenza. La chiusura del ponte, in particolare, comporterà anche la chiusura del passaggio pedonale di via Caronti. Si è arrivati al traguardo di ieri mattina dopo una serie di rinvii e infinite discussioni politiche su un intervento atteso ma che è slittato per ben 730 giorni. Dalla prossima settimana si andrà a operare nel parco geometrico davanti alla villa dove si lavorerà per 90 giorni.

Intanto ieri dal Comune di Como è arrivata una nuova nomina. Il sindaco Mario Lucini ha firmato il decreto di nomina con cui a partire da ieri e fino alla fine del mandato elettivo, è stata attribuita all’avvocato Giuseppe Ragadali, dirigente del settore Appalti e Contratti, la direzione del settore Opere pubbliche e manutenzione edilizia comunale. Per l’incarico di direzione aggiuntivo sarà riconosciuta a Ragadali una retribuzione di risultato.

Fabrizio Barabesi