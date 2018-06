Fino a domenica 15 luglio il Villaggio dei Mondiali allestito in Piazza Manzoni a Lugano ospiterà un maxi schermo, sei casette gastronomiche e proporrà animazioni di vario genere. La Piazza di Lugano diventerà l’epicentro della passione calcistica: i tifosi potranno seguire la propria squadra del cuore condividendo i momenti più emozionanti della Coppa del Mondo di caldio. Domani, domenica 10 giugno gli appassionati di automobilismo potranno ammirare sul grande schermo i bolidi elettrici della Formula E sfrecciare per la prima volta per le strade di Zurigo. Per maggiori informazioni: www.luganoeventi.ch.