Aero Club, Yacht Club e Canottieri Lario. Le tre storiche società sportive che hanno sede sul lungolago cittadino sono da anni in prima fila nella battaglia contro il degrado. Chiedono a gran voce interventi strutturali e continuano a protestare soprattutto per la “blindatura” legata alle partite casalinghe del Como. L’ultimo grave episodio di cronaca – l’accoltellamento di un giovane giovedì sera – ha riaperto la discussione sul problema sicurezza.

Giancarlo Ge, presidente dello Yacht Club, si dice «allarmato e preoccupato per il ferimento del ragazzo», ma non muove particolari rilievi alle forze di polizia. «Noi siamo tranquilli, ben sapendo che la situazione è difficile. Soprattutto d’estate abbiamo di notte gente che entra per fare il bagno in piscina e abbiamo chiesto per questo maggiori controlli». Il punto «più delicato – dice Ge – resta lo stadio. Aspettiamo di vedere che cosa succede con il Calcio Como. A mio avviso c’è sproporzione tra quanto accade durante le partite, quando chiudono tutto, e gli altri giorni. Il mio auspicio è che il futuro sindaco tenga presente questa situazione».

Giorgio Porta, presidente dell’Aero Club, parla di «lento ma continuo degrado subìto dall’area dello stadio e dai giardini pubblici fino a Villa Olmo. Basta girare di notte per capire che la situazione non è rosea». Il singolo episodio, insiste Porta, «non cambia nulla. Certamente bisognerebbe intensificare i controlli, ma forse sarebbe più opportuna una riqualificazione mirata. Io sono però contrario a recinzioni e recinti, gli spazi pubblici devono essere accessibili in piena sicurezza da tutti». Porta invoca «maggiore responsabilizzazione e più senso civico, l’unico modo per sottrarre ai cittadini gli spazi altrimenti destinati a essere chiusi». L’Aero Club ha tuttavia deciso di avvalersi di una vigilanza esterna per limitare al minimo ogni problema di sicurezza della struttura. «Di notte la zona dei giardini è da tempo mal frequentata – dice ancora Porta – ma non è giusto che piccole minoranze limitino i diritti di tutti».

Una riflessione sulla sicurezza giunge anche da Leo Bernasconi, da pochi mesi presidente della Canottieri Lario. «L’episodio di giovedì sera desta allarme, quando fa buio non c’è la massima sicurezza e noi stessi stiamo molto attenti con i giovani che fanno allenamento. Anche chi frequenta la nostra palestra esprime forte preoccupazione». Tuttavia, secondo Leo Bernasconi «non si può dire che manchino i controlli. Polizia, carabinieri, vigili urbani ci sono e intervengono se necessario. Forse servirebbe un presidio fisso, ma non credo che vi siano le necessarie risorse. E comunque non se ne può fare una colpa alle forze dell’ordine. A mio giudizio il degrado è anche frutto della maleducazione, se tutti fossimo più civili i problemi sarebbero minori».