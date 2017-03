Trasferta sulle rive del Lago di Como per due vip americani, che non hanno mancato di pubblicare le loro immagini sul social Instagram, ricevendo migliaia di consensi, con molta visibilità per il Lago di Como: sono l’attore Spencer Boldman e la top model Emily DiDonato.

Spencer Boldman ha pubblicato una sua immagine sulla diga foranea che ha ricevuto 45mila “like”. “Ciao Italia, mi sei mancata tanto” è il messaggio che accompagnava l’immagine. Nato a Dallas nel 1992, Boldman ha girato film con Walt Disney ed è stato protagonista di numerose serie televisive.

Emily DiDonato è considerata in questo momento una delle top model a livello mondiale. Sul Lago di Como, come lei stessa ha scritto sulla sua pagina Instagram, c’era il set di una campagna pubblicitaria per una nota marca di biancheria intima. Classe 1991, origini italiane ed irlandesi, originaria di New York, Emily ha prestato la sua immagine alle più importanti case di moda mondiali.