Voluntary, parte seconda. Ma con molto meno entusiasmo. E risultati attesi decisamente inferiori rispetto a quanto avvenuto pochi mesi fa. Da un paio di giorni, e fino al 31 luglio prossimo, sarà nuovamente possibile dichiarare i capitali detenuti all’estero ma sconosciuti al Fisco.

Dopo aver incassato oltre 4 miliardi di euro con la prima ondata, il governo ha “riaperto” la porta agli evasori, nel tentativo di raccogliere un ulteriore gettito da chi ha trasferito, negli anni, i propri averi nei Paesi-cassaforte. Con questo nuovo provvedimento il ministero delle Finanze spera di incassare 1,6 miliardi di euro. Una previsione giudicata però dagli esperti fin troppo ottimistica.

In ogni caso, da martedì è in funzione il collegamento online dell’Agenzia delle Entrate che permette di presentare la domanda di Voluntary Disclosure, ovvero di emersione dei capitali non dichiarati e detenuti all’estero. Il meccanismo e le sanzioni sono identici a quelli della prima manovra. «La procedura è sostanzialmente identica alla precedente – dice Laura Bordoli, commercialista comasca, già presidente nazionale dei revisori dei conti – ma c’è sicuramente molto meno interesse. Qualche ritardatario, qualcuno che si è spaventato dopo aver visto il successo della prima Voluntary, qualcun altro che non ha fatto in tempo».

La provincia di Como, che pochi mesi fa era stata in cima alle classifiche nazionali per capitali riemersi, rimane molto fredda rispetto a questa seconda manovra. Mentre dall’altra parte della frontiera, nella piazza finanziaria ticinese, serpeggia una certa preoccupazione. Intervistato ieri dal Corriere del Ticino, Pierpaolo Angelucci, commercialista e docente di fiscalità alla Scuola Universitaria superiore professionale della Svizzera Italiana (Supsi), spiega che «La portata del provvedimento per la Confederazione è comunque importante. Nella prima versione c’è stata una adesione di massa, dato che le banche hanno spinto i clienti a regolarizzare i patrimoni e la grande maggioranza l’ha fatto. Oggi invece ci sono situazioni di nicchia ma importanti». A partire dagli italiani che «hanno trasferito la residenza in Svizzera dal 2010 in avanti e su cui si sta concentrando l’attenzione dell’Agenzia delle entrate».