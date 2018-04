Città di nuovo blindata anche per l’ultima partita casalinga del Como.

Domenica prossima, al “Sinigaglia” arriva la Varesina.

Dalle 9 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i mezzi, compresi quelli autorizzati (abbonamento residenti) e quelli a servizio delle persone invalide lungo viale Puecher, viale Masia (lato stadio), largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, via Recchi nel tratto da via Sant’Elia a viale Rosselli (compreso parcheggio Carrefour).

Saranno autorizzati alla sosta in viale Puecher, nell’area antistante il monumento ai caduti, i bus e le auto dei tifosi della società calcistica ospite.

Dalle 13,30 e fino al termine della partita, e comunque non oltre le 19, sarà sospesa la circolazione lungo viale Puecher, viale Sinigaglia e Campo Garibaldi, dove saranno montate le reti di protezione, viale Vittorio Veneto, dall’intersezione con viale Rosselli fino al Monumento ai Caduti.

Potranno invece accedere i proprietari di garage e posti auto.

In caso di incidenti o di problemi all’ordine pubblico, la Questura potrà essere disporre in qualsiasi momento lo stop al traffico lungo viale Sinigaglia e, al termine della gara, anche lungo via Recchi.