Il buio, l’asfalto rotto, il degrado urbano e sociale troppe volte denunciato. La zona stadio torna ad essere teatro di un’aggressione. Un fatto violento, come un accoltellamento, fortunatamente senza effetti drammatici. Giovedì sera, poco prima delle 23, il 118 ha soccorso un giovane di 29 anni residente nella cintura urbana. All’arrivo dell’ambulanza e delle volanti della Questura ha spiegato con un filo di voce di essere stato aggredito da due persone, probabilmente stranieri.

Ancora oscuri i contorni della vicenda, su cui indaga ora la Procura di Como. Il giovane è stato portato dalla Croce Rossa d’urgenza al Sant’Anna. Le due ferite sul torace si sono rivelate fortunatamente meno gravi del previsto, così anche le contusioni. Rimangono da chiarire i contorni dell’aggressione. Non risulta infatti che la vittima sia stata rapinata degli effetti personali.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola sabato 25 febbraio