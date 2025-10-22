1 Persona su 100 riesce a scovare la farfalla nascosta tra i girasoli: chi ci mette meno di 20 secondi entra diretto a Yale

Questo test è talmente difficile che solamente una persona su 100 lo risolve. Nessuno riesce a scovare la farfalla nascosta.

I test visivi che richiedono attenzione e rapidità sono diventati un passatempo popolare e un metro di paragone per misurare l’acuità percettiva.

Tra questi però, ce n’è uno particolarmente difficile che mette alla prova anche gli occhi più allenati: la ricerca della farfalla nascosta tra un campo di girasoli.

L’immagine presenta una fitta tessitura di giallo e verde, un vero e proprio muro cromatico in cui la farfalla, sebbene presente, si nasconde con una sorprendente efficacia.

La difficoltà è tale che, secondo gli esperti del settore, si stima che solamente una persona su cento riesca a individuare l’insetto in un tempo massimo di 20 secondi, un limite che separa gli osservatori dai talenti visivi eccezionali.

Chi lo risolve ha una mente geniale

Questa tipologia di enigma visivo non è solamente un gioco, ma una vera e propria sfida cognitiva, che esalta la capacità di attenzione ai dettagli. La sua estrema difficoltà è stata infatti scherzosamente associata ai requisiti di ammissione di altissimo livello.

Chiunque riesce a superare la prova, si dice che dimostri un tale livello di concentrazione e percezione visiva, da meritare, idealmente, un posto d’onore in istituzioni accademiche prestigiose, come per esempio l’università di Yale.

Una soluzione impossibile da trovare in pochi secondi

Il compito di questo test è semplice nella sua formulazione, ovvero trovare una farfalla all’interno dell’immagine, ma nella pratica rappresenta un esercizio di mimetismo in cui l’elemento da cercare è quasi perfettamente camuffato nella flora circostante. Tuttavia, come per ogni enigma, anche questo ha una sua soluzione ben definita, anche se accessibile solamente a chi riesce a superare il pattern dominante dell’immagine.

Se i 20 secondi sono scaduti e la farfalla è ancora sfuggita, è il momento di svelare il suo nascondiglio. Il sito “Dentrolanotiziabreak.it” ha svelato il suo nascondiglio, ovvero in alto a sinistra dell’immagine. Proprio lì, tra i girasoli, un po’ più in alto rispetto all’uccellino che si intravede, si può finalmente trovare la farfalla. L’insetto si è perfettamente mimetizzato tra le foglie e i petali gialli dei girasoli, sfruttando il colore e la forma per sfuggire all’occhio distratto. Ecco quindi dove si trova.