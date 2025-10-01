2580 euro: è in arrivo l’arretrato per tutti i dipendenti d’Italia | Il 2 ottobre parte il bonifico sul tuo iban

Arretrato significativo per tutti i dipendenti d’Italia: ecco quali sono le novità, tutti i dettagli e le curiosità

I nostri utenti, sempre curiosi delle novità in arrivo dal punto di vista economico-finanziario, ma anche del tema lavorativo, sono davvero felicissimi di intraprendere una notizia che può fare la differenza dal punto di vista della propria vita e dalla quotidianità: stiamo parlando di un arretrato di circa 2580 euro per i dipendenti italiani. Andiamo a vedere il tutto con approfondimenti e dettagli che possono fare la differenza.

Molto spesso, avere una possibilità legata al mondo lavorativo che possa cambiare radicalmente la tua vita, di questi tempi è davvero impossibile. Il motivo, potrebbe essere spesso legato al mondo che cambia, alla crisi economica che spesso si fa sentire, così come ai cambiamenti radicali legati al rincaro dei prezzi per via della guerra tra Russia e Ucraina e i dazi introdotti da Donald Trump.

Le motivazioni sono alquanto serie, anche se ultimamente le notizie che possono aprire il cuore dalla speranza di migliorare si fanno sentire e diventano sempre un punto di forza per ciascuno dei lavoratori dipendenti italiani.

Nel prossimo paragrafo, infatti, vi spieghiamo in maniera approfondita una novità che riguarda una categoria di dipendenti e di un relativo arretrato che potrebbe davvero cambiare la vostra vita.

Novità per i dipendenti italiani: ecco cosa sta cambiando, tutti i dettagli

Le aziende e il mercato italiano vanno via via migliorando e la situazione si rende ancora più favorevole per alcune aziende in particolare: una di queste è proprio la Ferrero. Questa azienda, infatti, ha un fatturato di 14 miliardi di euro cresciuto fino a 18,4 miliardi nell’ultimo esercizio consultabile, relativo al 2024. Infatti, la situazione non fa che migliorare principalmente ad Alba nell’impero dolce che ha inventato la Nutella.

Ad oggi, l’impero dolciario ha deciso di rimodulare premi e bonus ai propri dipendenti. Infatti, nel nuovo accordo siglato da Ferrero e le sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, vengono istituiti dei bonus legati al periodo che dal 2024 si estende fino alla prima parte del 2025. Si parte dal premio massimo lordo di 2.580 euro, importo composto per il 30% dal risultato economico a cui si è contribuito e per il 70% usando come indice di produttività di ogni stabilimento.

Quanto viene erogato ad ogni stabilimento Ferrero

Ai dipendenti di Alba vicino Cuneo, ad esempio, verrà erogato 2.415,,40 euro lordi, a quelli di di Pozzuolo Martesana (Milano) 2.391,92 euro lordi, a chi lavora a Sant’Angelo dei Lombardi 2.418,41 euro, per lavoratori e lavoratrici di Balvano (Potenza) a ciascuno 2.391,32.

E, ancora, a chi compone l’Area vendite arriveranno 2.340,15 euro lordi, allo Staff 2.404, 17.