Covid, due casi nel Comasco. In Lombardia il tasso è 0,3%

Solo due casi nel Comasco e nessun decesso. Con l’aumento del numero dei tamponi, i dati sulla diffusione del Covid in Lombardia restituiscono una fotografia più realistica. Oggi, a fronte di 30.085 tamponi effettuati, quasi tre volte tanto rispetto al weekend, sono stati 98 i nuovi positivi riscontrati (0,3%, il tasso di infezione). Un dato significativo visto che ieri i tamponi sono stati 9.458 e hanno registrato 46 nuove infezioni.

Solo 2, come detto, i nuovi casi sul Lario e non si registrano nuovi positivi nelle province di Cremona, Monza e Brianza e Sondrio. Continuano a diminuire i ricoveri negli ospedali lombardi. In terapia intensiva restano 52 pazienti (-9), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 248 (-2). Oggi ci sono stati purtroppo altri 3 decessi per un totale complessivo di 33.778 vittime dall’inizio della pandemia.