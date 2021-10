A Camerlata anche un forno per i fanghi

Dal 1968 Como è dotata di un forno di incenerimento per i rifiuti solidi urbani. Negli anni si è aggiunta una seconda linea del termovalorizzatore ed è notizia di questi giorni il prossimo insediamento di una terza, che si occuperà dello smaltimento dei fanghi con essiccamento termico degli stessi e con una sezione di depurazione delle acque. Anche di questo impianto si parla da almeno un decennio. Si tratta di un notevole passo avanti per il capoluogo che ora deve trasportare altrove i fanghi di Comodepur.

La notizia della realizzazione dell’impianto ha sollevato le reazioni da parte del Movimento Cinquestelle e di Civitas. «Ci sono diverse soluzioni per affrontare il problema dei fanghi: per quale motivo dobbiamo ricorrere all’incenerimento che risulterebbe la scelta più impattante dal punto di vista ambientale?», chiede Fabio Aleotti, consigliere comunale del Movimento Cinquestelle, auspicando un confronto con A2A.

Sulla stessa linea anche il consigliere regionale dei pentastellati, Raffaele Erba, che evidenzia come il Pnrr rappresenti «una possibilità preziosa per finanziare e implementate tecnologie meno impattanti rispetto all’incenerimento», dice Erba.



Sul tema, ieri è tornato pure il presidente di Civitas, Bruno Magatti, ex assessore all’Ambiente.

«In Lombardia ci sono tredici inceneritori e Regione ha già autorizzato in provincia di Pavia il quadruplicamento dei due presenti. Ora veniamo a sapere di un nuovo possibile inceneritore che A2A, chissà se con la silenziosa benedizione del sindaco di Como». E chiede anche: «L’assessore all’ambiente che si è dimesso non ne sapeva nulla?». L’ex assessore Magatti sottolinea inoltre l’impatto che sarebbe generato dal traffico dei camion che trasporterebbero i fanghi.