A Como ieri 3 nuovi casi di Covid-19. In Lombardia altri 16 vittime in 24 ore

Il Coronavirus resiste. E la paura di un ritorno del contagio in tutto il Paese si fa seria. Oggi sono stati 235 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia, in lieve aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 223.

Ancora un piccolo balzo in avanti, quindi, che viene letto con preoccupazione e commentato con toni duri.

Dei 235 casi di oggi, 95 si sono avuti in Lombardia, il 40,4% del totale. Segno che la nostra regione rimane tuttora al centro dell’attenzione.

In provincia di Como, i nuovi contagi sono stati soltanto 3 (per un totale di 4.104 dall’inizio dell’emergenza).

La fascia pedemontana pare soffrire meno di altre, tanto che a Varese non sono stati segnalati casi.

Tornando alla Lombardia, dei 95 casi registrati ieri 32 derivano dall’accertamento di test sierologici mentre 21 sono stati definiti “debolmente positivi”.

Purtroppo, si contano altri 16 morti, per un totale – dall’inizio dell’epidemia, di 16.691 vittime.

