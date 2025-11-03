Accendi la tv e non va in onda Il Paradiso delle Signore | I vertici Rai hanno cambiato la messa in onda: fan scossi dalla notizia

Novità che lascia senza parole i fan del Paradiso delle Signore: i vertici Rai hanno deciso di cambiare la programmazione.

La soap Il Paradiso delle Signore è un appuntamento ormai fisso per il pubblico della Rai. Ogni giorno i telespettatori sono in attesa di un nuovo appuntamento che di consueto si presenta ricco di sorprese e di colpi di scena.

Nel corso degli anni, la Rai ha apportato alcuni cambiamenti alla soap e non riguarda solo il cast di protagonisti. Anche per la messa in onda sono cambiate diverse cose.

In particolare è cambiata la durata e l’orario di messa in onda. Le prime due stagioni sono andate in onda in prima serata e divise in circa 12 episodi. Da otto anni invece, la soap va in onda in versione daily da settembre ad aprile e con puntate dal lunedì al venerdì.

Una messa in onda che accompagna il pubblico da tempo, ma adesso sono in arrivo alcune novità che lasciano di sasso il pubblico.

Il Paradiso delle Signore, cosa succede

Anche in questa stagione televisiva ha fatto il suo ritorno in onda Il Paradiso delle Signore con una nuova serie di appuntamenti giornalieri. Ogni puntata ha conquistato il pubblico registrando un dato di ascolti non da poco, ma adesso la Rai ha in serbo una sorpresa per i fan. Tutti coloro che accenderanno la tv per vedere la soap dovranno cambiare le proprie abitudini.

Il fattore relativo ai dati di ascolto è infatti molto importante per le reti televisive e spesso è proprio questo ad influenzare le decisioni. Basti pensare alle modifiche relative alle anteprime sia di Affari Tuoi che di Ballando con le Stelle per provare ad arginare la concorrenza su Canale 5. Adesso la stessa cosa sta per accadere con Il Paradiso che quindi andrà in onda nei prossimi mesi, ma con una novità sostanziale.

La nuova collocazione

Chi accenderà la tv alle 15.55 per il consueto appuntamento giornaliero con la soap, in realtà non la vedrà andare in onda. Stando alle ultime indiscrezioni, la soap partirà infatti più tardi e con uno scarto di circa 15 minuti. La nuova puntata quindi prenderà il via alle ore 16.10 per la precisione. Una decisione dettata dalle novità di programmazione e dagli ascolti che si registrano su Canale 5 nelle ultime settimane.

Come riferisce il portale dilei.it, questa decisione è legata ad un’altra soap ossia La forza di una donna, in onda appunto sul canale ammiraglia della Mediaset. In questo modo, dopo la Balivo ci sarà il blocco tg, la soap del Paradiso e poi La Vita in Diretta. In questo modo le avventure del grande magazzino milanese non si scontreranno con la soap turca. In questo modo la rete Rai spera di assicurarsi un segmento forte e più stabile di pubblico, con buona pace dei fan che dovranno cambiare le loro abitudini.