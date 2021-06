Addio a Loris Dominissini: oggi a Udine il rito funebre. Il cordoglio di Zico

Oggi alle 12 a Udine l’ultimo saluto a Loris Dominissini, ex allenatore del Como scomparso negli scorsi giorni a 59 anni a causa del Covid. Sul Corriere di Como in edicola oggi, il ricordo del giornalista friulano Lorenzo Petiziol, che ha seguito la carriera di Dominissini fin da quando era un giovane promettente nel vivaio dell’Udinese, poi entrato nel giro della prima squadra bianconera nell’anno in cui in Friuli giocava il grande Zico.

Lo stesso Petiziol ha comunicato al campione brasiliano la scomparsa di Loris Dominissini: «È rimasto molto addolorato per questa notizia – ha spiegato il giornalista – Lo ricordava benissimo: Zico è sempre rimasto legato all’esperienza in Friuli e a tutti coloro che ha incontrato».

Prima della sua scomparsa, Dominissini dirigeva una scuola calcio nel paese friulano di Premariacco, con altri due ex giocatori, Paolo Miano e Gianfranco Cinello. La foto in alto li ritrae ed è stata pubblicata nello scorso mese di marzo sulla pagina Internet della scuola stessa. Di fatto una delle ultime immagini di Dominissini, al centro, prima della sua prematura scomparsa per il Covid all’ospedale di San Vito al Tagliamento lo scorso 4 giugno.