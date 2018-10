Aggiornamento meteo: tra domani e lunedì rischio nubifragi nel Nord Lombardia

“L’autunno ora fa sul serio con l’arrivo delle grandi piogge anche al Nord, dopo un periodo decisamente siccitoso”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega: “Una intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa porterà piogge e rovesci anche forti con rischio nubifragi. In particolare, sabato le zone più coinvolte saranno quelle alpine, il Nordovest e l’alta Toscana. Domenica piogge e temporali bagneranno gran parte della Penisola ma in particolare Nord e tirreniche dove sono attesi fenomeni anche intensi e a carattere di nubifragio; neve solo a quote di alta montagna sulle Alpi. Attenzione particolare a Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli-Venezia Giulia e alta Toscana, dove si potranno accumulare complessivamente anche oltre 200 millimetri di pioggia”.

“Non sarà finita qui, perché una nuova e ancora più intensa perturbazione è attesa lunedì prossimo su gran parte d’Italia – aggiunge Edoardo Ferrara – Piogge ancora una volta localmente forti sono attese su gran parte del Nord e dei versanti tirrenici. Questa sarà la fase più pericolosa, con criticità idrogeologiche. Nei giorni a seguire il tempo si manterrà instabile ma il peggio dovrebbe essere ormai passato”.