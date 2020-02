Air Italy: Solinas, Qatar resta in pista

(ANSA) – CAGLIARI, 20 FEB – "Mi attengo a dati ufficiali, cioè a una lettera firmata dal Ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker, che ci manifesta l’interesse non solo a ragionare con la Regione Sardegna ma a valutare investimenti di supporto". Così, rispondendo a una domanda nella conferenza stampa successiva al tavolo su Air Italy, il governatore Christian Solinas conferma le interlocuzioni col Qatar per mantenere il 49% della società. Il presidente ha poi spiegato di puntare ad un azionariato diffuso con partecipazione pubblica. "Cercheremo di portare avanti le interlocuzioni con la Regione Lombardia e Sicilia che hanno manifestato un interesse in questo senso, ma aggiungo con la Corsica che una sua compagnia già strutturata su questo modello – ha spiegato Solinas – L’Air Corse è una compagnia che garantisce i collegamenti tra l’isola con un 60% di proprietà della Corsica e il resto della compagine con l’equivalente della nostra Cassa depositi e prestiti e in parte Air France e le Camere di commercio".