Aiuto pisco-pedagogico nelle scuole, Regione Lombardia istituisce un servizio

Oggi l’aula consiliare di regione Lombardia ha approvato il progetto di Legge n. 173 proposto dal centro destra per l’istituzione di un servizio psico-pedagogico nelle scuole. “La figura del tutor psico-pedagogista – dice la Consigliera regionale Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) – affianca docenti e personale nella relazione educativa con gli studenti, con una funzione di raccordo e supervisione per favorire lo sviluppo di una relazione educativa finalizzata al successo formativo. Un servizio fondamentale non solo contro la dispersione ma anche per intercettare e supportare il disagio sociale, comportamentale e psicologico giovanile, presente anche prima, ma che oggi la DAD ha fatto esplodere.”

“Data l’attualità del tema scuola -dopo due anni di dad – continua Strada – e data l’attenzione della maggioranza al tema, è anche un peccato che il centro destra abbia bocciato il nostro Emendamento che richiedeva a Regione Lombardia un congruo finanziamento di 2 milioni di euro all’anno per 3 anni a Regione Lombardia, a partire dall’esercizio 2021 e per gli anni successivi, al fine di finanziare l’attivazione del Servizio psico-pedagogico nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e degli istituti di formazione professionale (IEFP), al fine di contrastare l’abbandono scolastico.”

“Tuttavia- conclude Strada- l’importante è aver fatto un primo passo decisivo e, anche se non condivido del tutto alcune impostazioni del PDL approvato, – in quanto, per esempio, propone il servizio psico-pedagogico ‘a chiamata’ e non inserito continuativamente nell’organico scolastico- oggi ho sottoscritto e votato favorevolmente il PDL 173 per avviare un servizio fondamentale per i nostri ragazzi e ragazze.”