Al via domani la diciannovesima edizione di Agrinatura Più di 200 gli espositori

Taglio del nastro domani per la diciannovesima edizione di Agrinatura.

Il salone – allestito nei padiglioni di Lariofiere a Erba – è dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica ed alla promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale. Negli stand degli oltre 200 espositori si potranno trovare – tra l’altro – prodotti agricoli, eccellenze agroalimentari, creazioni florovivaistiche. Largo poi a lezioni di cucina, show cooking, percorsi formativi sul mondo agricolo e sulla natura e laboratori per le famiglie altro. Presente all’inaugurazione, anche l’assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi che firmerà il protocollo d’intesa tra la Regione e l’Associazione unione cuochi Regione Lombardia per l’attuazione di un programma di attività specifiche volte a consolidare, sviluppare, valorizzare e diffondere la conoscenza della produzione agroalimentare di qualità della Lombardia.

Nelle edizioni precedenti i numeri hanno decretato il successo della manifestazione con oltre 31mila visitatori che ogni anno si sono “avventurati” alla scoperta del mondo agricolo nei padiglioni di Lariofiere. Obiettivo degli organizzatori è quello di riuscire a superare tali cire. Il programma prevede un ricco calendario di eventi, tutti consultabili sul sito www.agrinatura.org. Oggi, giusto per citare alcuni esempi, si terrà uno showcooking dedicato agli avanzi e il concorso Selezione Coppa Italia Federfiori. Infine le informazioni utili: la kermesse sarà visitabile dalle 9.30 alle 19, dal 25 al 28 aprile.

L’ingresso è gratuito fino ai 17 anni compresi, mentre costerà 5 euro dai 18 anni in poi. Il parcheggio è gratuito.