Alice Gasparini, trasferta nelle Fiandre

Trasferta nelle Fiandre per la comasca Alice Gasparini. La sua formazione, l’Isolmant-Premac-Vittoria, ha infatti comunicato l’iscrizione della 23enne di Bizzarone alla prova femminile “Scheldeprijs”, in calendario il 7 aprile nella provincia di Anversa. Con lei le compagne di squadra Emanuela Zanetti e Martina Fidanza.

Al rientro in Italia, Alice sarà in lizza nelle Marche, a Civitanova, al “Trofeo Born to win” della categoria donne open. Sarà al via anche l’altra comasca “Elite”, Greta Marturano, 23 anni, di Mariano (team Top Girls-Fassa Bortolo), che poi sarà attesa da trasferte internazionali, a Chambery, in Francia, il 18, e in Spagna, in maggio, in due corse a tappe.

Nella foto, Alice Gasparini oggi a Bruxelles