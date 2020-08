Allerta arancione su centro-levante Liguria

(ANSA) – GENOVA, 28 AGO – Centro-Levante ligure sotto scacco domani per il maltempo. L’allerta, giallo dalla mezzanotte di oggi fino alle 6 di domani mattina, si trasforma in arancione proprio dalle 6 fino alle 18, per poi tornare giallo. Allerta giallo invece nel ponente ligure. Nella prima parte della giornata di domani, specifica Arpal "saranno disponibili tutti gli elementi per lo sviluppo di temporali forti, organizzati e stazionari, in un contesto di piogge diffuse. Gli indici temporaleschi che determinano il grado di instabilità dell’atmosfera e perciò le diverse forme di temporali sono elevati e le probabili convergenze, cioè i contrasti fra masse d’aria caratterizzate da temperature differenti e venti di direzioni opposte, potrebbero innescare quella stazionarietà capace di far piovere in maniera intensa sulla stessa zona per alcune ore". (ANSA).